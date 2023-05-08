استمرار محادثات ممثلي البرهان وحميدتي في جدة

أعلنت المملكة العربية السعودية، استمرار المحادثات التي تستضيفها بمدينة جدة، بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، "أياماً"، للوصول إلى "وقف فعال لوقف إطلاق النار".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، مع استمرار أزمة المواجهات المسلحة، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، مخلفة 479 قتيلاً وألفين و518 جريحاً، وفق آخر إحصائية معلنة، وأوضاعاً إنسانية "صعبة".

وأفادت "الخارجية السعودية"، أن "ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت".

وأضافت: "استمرت المحادثات، الأحد، وستستمر الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها".

ووفق البيان، "حثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية".

وأعرب الطرفان، وفق البيان، عن "تحملهم مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها".

وأوضحت "الخارجية السعودية"، أيضاً أن "الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين واحترام العمل الإنساني في السودان ومناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات".

وحثت السعودية الطرفين على "احترام وقف إطلاق النار القائم حالياً والامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية".

وفي 2 مايو/أيار الجاري، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي حضور "محادثات مباشرة" في مدينة جدة السعودية اليومين المقبلين لبحث هدنة بالبلاد "فقط، بمشاركة ممثلين عن قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".

والسبت، أعلن بيان سعودي أمريكي مشترك "بدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة غربي المملكة".

تجدد الاشتباكات

والأحد، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وسط العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، رغم الهدنة المعلنة ودخول الطرفين في مفاوضات بمدينة جدة السعودية.

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن صوت المدفعية دوى في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي بالخرطوم.

وأضاف الشهود، أن أعمدة الدخان تتصاعد وسط المدينة، فيما تحلق الطائرات العسكرية بشكل مستمر، حيث قصفت مواقع لقوات "الدعم السريع" بمدينة بأم درمان (غربي الخرطوم).

كما حلقت الطائرات الحربية في سماء مدينة بحري شمالي العاصمة، التي شهدت احتراق بعد المصانع جراء الاشتباكات بين الجانبين، وفق الشهود.

والأربعاء، أعلن الجيش موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع الجمعة، قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي".

والسبت، أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بالاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى 479 قتيلاً وألفين و518 جريحاً.