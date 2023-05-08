رئيس الإمارات وبشار الأسد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن زايد مساء الأمس من الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ووكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الإثنين.

وبحث الطرفان، وفق وكالة "وام"، خلال الاتصال "علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

وذكرت الوكالة أن الأسد "عبر عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها".

من جانبها ذكرت وكالة "سانا" أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال "التطورات الإيجابية على الساحة العربية حيث عبر الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية".

كما تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات، وفق "سانا".

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من قرار وزراء الخارجية العرب، الأحد، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو/ أيار الجاري.

يشار إلى أن تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها جرى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ، على خلفية قمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.