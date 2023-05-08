مصر تعفي سفينة إنقاذ خزان "صافر" اليمني من رسوم العبور

أعلنت مصر، إعفاء سفينة الخدمات التي ستساهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان "صافر"، قبالة السواحل اليمنية، من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية.

وذكرت الحكومة المصرية، في بيان الأحد، أن قرار الإعفاء يأتي مساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلة، لحل أزمة خزان النفط.

وأعلنت مصر في أكثر من مناسبة، عن استعدادها لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع.

وذكرت الحكومة المصرية أن هيئة قناة السويس مستعدة للمساهمة بما لديها من خبرات وإمكانات في هذه العملية.

ومطلع مارس /آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من خزان صافر أبحرت إلى سواحل اليمن في 7 أبريل/ نيسان الماضي، على أن تصل قبل منتصف مايو/ أيار الجاري.

وتعود ملكية سفينة "صافر" لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب في 2014 تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.