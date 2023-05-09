استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة ونتنياهو يتوعد

أفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان ومصادر طبية، بمقتل فلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن فلسطينيين اثنين قتلا، وأصيب آخران في استهداف إسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء لـ15 شهيدا وإصابة 22 أخرون، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

وفجر الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" نفّذ خلالها عددا من الغارات الجوية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" مقتل 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.

وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب وفاة الأسير خضر عدنان القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" داخل السجون الإسرائيلية، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء، بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خرقته الأخيرة اليوم، باغتيال القادة الثلاثة.

تصريحات نتنياهو:

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أنه أصدر الأسبوع الماضي تعليمات بالتحضير لاغتيال قادة الجهاد الإسلامي بغزة.

وأضاف في بيان: نحن في منتصف معركة ومستعدون لأي احتمال.