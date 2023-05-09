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مظاهرة في ديرالزور ضد ممارسات "واي بي جي" وفساده

وكالة الأناضول للأنباء
دير الزور
نشر في 09.05.2023 19:22
صورة أرشيفية لاحتجاجات أهلية ضد واي بي جي في دير الزور عام 2019 الأناضول صورة أرشيفية لاحتجاجات أهلية ضد واي بي جي في دير الزور عام 2019 (الأناضول)

تظاهر العشرات من الأهالي في محافظة دير الزور شرقي سوريا ضد تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وممارساته القمعية.

وحسب مصادر محلية، تظاهر نحو 200 شخص الثلاثاء، في قرية الحويج التي تسيطر عليها ميليشيا "واي بي جي"، ذارع تنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا.

ويحتج المتظاهرون على فساد ما يسمى "الإدارات المحلية" للتنظيم والغلاء والأوضاع المعيشية السيئة.

كما طالب المتظاهرون بوقف الاعتقالات التعسفية للتنظيم وإطلاق سراح المعتقلين وبعضهم يقبع في سجون واي بي جي منذ سنوات.

وتخضع مناطق شرقي الفرات في محافظة دير الزور منذ عام 2017 لسيطرة تنظيم "واي بي جي" تحت حماية أمريكية.

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