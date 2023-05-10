اجتماع موسكو الرباعي حول سوريا: اتفاق على تسهيل عودة السوريين

أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

جاء ذلك في البيان الختامي للوزراء الأربعة عقب اجتماعهم، الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح البيان الختامي أن الوزراء اتفقوا في الاجتماع على إعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات التركية السورية.

كما أشادوا بالأجواء "الإيجابية والبناءة" في المحادثات، واتفقوا على مواصلة اتصالاتهم بالصيغة الرباعية ذاتها.

وذكر البيان أن اللقاء كان "مفتوحاً وذو محتوى" من مختلف الجوانب حول القضايا المتعلقة بتنشيط العلاقات بين الدولتين التركية والسورية.

وأكد الوزراء مجدداً التزامهم بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيانات الرسمية الصادرة في إطار "مسار أستانة".

كما تم التأكيد على أهمية زيادة المساعدات الدولية لسوريا من أجل ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وتسهيل إعادة الإعمار.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع.

وأكدوا على التفاهم والاتفاق على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية الرباعية في الفترة المقبلة.