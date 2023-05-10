ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 17 والمصابين إلى 37

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة منذ فجر الثلاثاء، إلى 17 شخصاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة 37 آخرين".

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة، في بيانين منفصلين، عن استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية متفرقة، الأولى جنوبي القطاع والثانية شمالي القطاع.

وتواصل مقاتلات حربية إسرائيلية شن سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، بينها مواقع للفصائل المسلحة وأراض زراعية.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانات سابقة إنه "استهدف نشطاء من تنظيم الجهاد الإسلامي في موقع لإطلاق صواريخ بغزة" إلى جانب "وسائل إطلاق صواريخ تابعة للجهاد".

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع إطلاق الفصائل لفلسطينية رشقات صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة، حيث قالت حركة "حماس" إنها "جزء من الرد على المجزرة الإسرائيلية بغزة".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً بينهم 4 أطفال و4 سيدات، فيما قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن الغارات أسفرت عن مقتل 3 من قياداتها.