استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين

استشهد فلسطينيان، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثالث بجروح خلال اقتحام الأخير بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بـ"استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال في قباطية".

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية وداهمت عدداً من منازلها وفتشتها، ما أدى لوقوع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن الجيش أطلق النار على مركبة فلسطينية في البلدة ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة ثالث بجروح.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر منذ بداية العام الجاري جراء استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتركز في محافظتي نابلس وجنين.

وتزايد التوتر عقب شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة فجر الثلاثاء أطلق عليها اسم "الدرع والسهم" أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينياً بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

صلاة الغائب في أنقرة

وفي سياق متصل، أدى مصلون في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، صلاة الغائب على أرواح الـ 15 فلسطينياً الذين قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وأقيمت الصلاة بعد انتهاء صلاة العشاء في مسجد حاجي بيرم، بمشاركة حشد من المصلين، وعقب الصلاة ردد المصلون هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب وفاة الأسير خضر عدنان القيادي في "الجهاد الإسلامي" داخل السجون الإسرائيلية، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خرقته تل أبيب فجر اليوم باغتيال القادة الثلاثة.