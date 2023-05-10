انفجار سيارة مفخخة في دمشق يسفر عن مقتل ضابط وعدة إصابات

وقع انفجار اليوم الأربعاء قرب قسم للشرطة في العاصمة السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام قتل فيه ضابط بالشرطة وأصيب أربعة آخرون.

لم تفصح التقارير المنقولة عن وزارة داخلية النظام السوري عن مزيد من التفاصيل حول الانفجار الذي وقع في حي برزة الواقع شمالي دمشق.

ذكرت التقارير الأولية إصابة خمسة ضباط.

نشرت وكالة أنباء النظام السورية (سانا) صورا لسيارة متفحمة ومحققين يقيمون الأضرار.

نقلت محطة إذاعية عن مصدر في الشرطة قوله إن السيارة الملغومة سيارة "خاصة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يأتي الانفجار في الوقت الذي يخطو فيه بشار الأسد خطوات كبيرة نحو إعادة العلاقات مع العالم العربي.

أعيد قبول سوريا في جامعة الدول العربية يوم الأحد الماضي بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاما.

كما أعلنت وزارتا الخارجية السورية والسعودية الثلاثاء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.