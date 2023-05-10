توقيف شخصين في ألمانيا لانتمائهما لحزب الله والترويج له

أعلن القضاء الألماني توقيف شخصين بشبهة انتمائهما لحزب الله، والترويج وممارسة أنشطة لصالح التنظيم الموالي لإيران.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان الأربعاء إن حسن م.، لبناني، وعبد اللطيف و.، ألماني-لبناني، أوقفا بالقرب من كوكسهافن في شمال البلاد.

والرجلان حسب النيابة، من أنصار حزب الله، والتحق عبد اللطيف و. بالحزب في 2004 وحسن م. في 2016.

ويُشتبه في أنهما عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا أنشطة وتحدثا باسم التنظيم، فضلا عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان الأربعاء أمام قاضي التحقيق الذي سيتخذ قراراً حول طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي ألمانيا، سمح لوقت طويل بأنشطة الجناح السياسي للحزب الذي كان ينظم بشكل منتظم تظاهرات مناهضة لإسرائيل، قبل أن تحظر عام 2020 في البلاد.