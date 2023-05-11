استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي متجدد على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي متجدد على القطاع.

وقالت الوزارة إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخران بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وفي وقت سابق الخميس، شنّت غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، ما أدى لارتفاع عدد الضحايا إلى 28 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، و5 من قادة "سرايا القدس".

فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودًا لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقًا بعد نحو التهدئة.