قتيل و8 مصابين قرب تل أبيب بسقوط صواريخ أطلقت من غزة

قتل شخص وأصيب 8 آخرون، الخميس، إثرسقوط صواريخ، أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوبي ووسط إسرائيل بما فيها المناطق المتاخمة لتل أبيب، فيما أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة بأنها ترد على القصف الإسرائيلي برشقات صاروخية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلاً عن "نجمة داود الحمراء" (مؤسسة إسعاف إسرائيلية)، أن "إسرائيلية قتلت وأصيب 7 آخرون، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر منزلاً في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، وأدى لإصابته بأضرار مادية أيضًا".

وفي منطقة "مجلس إقليمي إشكول" جنوبي إسرائيل، أصيب إسرائيلي آخر بجروح متوسطة، بشظايا قذيفة صاروخية أطلقت من غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

كما أصاب صاروخ بشكل مباشر مبنى في مدينة "سديروت" جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات بشرية.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث، وقوع أضرار كبيرة في المبنى الذي أصابه الصاروخ بمدينة رحوبوت.

كذلك قالت الهيئة وقناة 12 الخاصة، إن "السكان بمدينة الرملة سمعوا أصوات انفجارات، كما سمعوا دوي صفارات إنذار".

وأشارت الهيئة إلى أن "الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة اليوم الخميس على ما يبدو وصلت إلى منطقة تل أبيب وأنحائها".

وفي منطقة "مجلس إقليمي إشكول" جنوبي إسرائيل، أصيب إسرائيلي آخر بجروح متوسطة، بشظايا قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

كما أصاب صاروخ بشكل مباشر، مبنى في مدينة "سديروت"، جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، لكن دون إصابات بشرية.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة مطلقي الصواريخ بالقول: "أي شخص يسعى لمهاجمتنا دمه مهدور، نحن في منتصف المعركة".

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين لم تسمّهم، قولهم إن "المؤسسة الأمنية تقدّر أن القصف الصاروخي من غزة سيستمر مع استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي في القطاع".

فصائل فلسطينية ترد على القصف الإسرائيلي

وبدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، أنها تقصف مدناً إسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة رداً على اغتيالات قادتها.

وقالت "سرايا القدس"، الذراع المسلح للحركة، في بيان مقتضب: "ضمن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تقصفان مدن أسدود وعسقلان برشقات صاروخية مكثفة رداً على الاغتيالات واستمرار العدوان".

وذكرت وكالة الأناضول أن رشقات من الصواريخ انطلقت مساء الخميس من مناطق مختلفة من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ حلقت طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية في سماء القطاع.

وفي بيان آخر، قالت حركة الجهاد الإسلامي: "شعبنا يرفع رأسه عاليا بهذا الرد المبارك والمقدس".

وأضافت أن "صواريخ الواجب المقدس هي الأبلغ ردًا لكسر أهداف العدو وتمريغ أنفه في التراب".

وتابعت: "لقد أوفت سرايا القدس بالوعد والعهد لدماء الشهداء القادة والأطفال والنساء".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة ما أدى لارتفاع عدد الضحايا إلى 28 قتيلا فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، و5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا بعد نحو التهدئة.