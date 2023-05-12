مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس تسفر عن مقتل شخصين على الأقل

قال بيان صدر عن جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، ومصادر أمنية إن شخصين على الأقل قتلا في اشتباكات بين "مجموعات مسلحة" في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، على صفحته بفيسبوك، مساء الخميس، بأن "اشتباكات جرت وسط مدينة الزاوية والحصيلة الأولية وجود قتيلين".

وطالب الجهاز من "فرقة من المناطق القريبة من مدينة الزاوية، إعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية".

في سياق متصل، قالت مصادر أمنية بمدينة الزاوية للأناضول، إن الاشتباكات جرت في منطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية بين مجموعة مسلحة تسمى الشرفاء وأخرى تتبع جهاز مكافحة الإرهاب.

من جانبه، ناشد الهلال الأحمر الليبي، بفرع الزاوية، في بيان على صفحته بفيسبوك "الأطراف المتنازعة بهدنة لاستخراج العائلات المحاصرة في مناطق النزاع وتستغيث للخروج".

ووفق مراسل الأناضول "مدينة الزاوية شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لتواجد تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية وممارسة بعضها عمليات إجرامية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الليبية بشأن تلك الأحداث.