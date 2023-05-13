إسرائيل تدمر 15 منزلا منذ بداية التصعيد مع قطاع غزة

تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي وأدت إلى تدمير نحو 15 منزلا في مناطق مختلفة، وفق تصريحات مسؤول حكومي فلسطيني في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب الإعلامي الحكومي (تديره حركة حماس)، في مجمع الشفاء الطبي، سلامة معروف.

وأضاف معروف: "حتى اللحظة دمر الاحتلال 15 منزلا بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدما كليا، وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة غير صالحة للسكن".

وأوضح أن "القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة بلغت قرابة 5 ملايين دولار".

وذكر أن "القطاع الزراعي تعرض جراء العدوان لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار وذلك جراء منع تصدير ما يزيد عن ألف طن من المنتجات الزراعية وبفعل توقف الصيد وتعرض أراض زراعية للقصف".

وأدان معروف مواصلة إسرائيل إغلاقها "لمعابر قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، ما يمنع من دخول الاحتياجات والبضائع والأدوية فضلا عن منع خروج المرضى للعلاج بمستشفيات الضفة".

ومنذ فجر السبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية 4 منازل على الأقل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على القطاع لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و 6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلا عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهوداً لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا بعد باتجاه التهدئة.