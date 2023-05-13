هدنة في غزة ووقف لإطلاق النار خلال ساعات

أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المسؤول الأمني قوله اليوم: "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة"، دون تفاصيل أخرى.

وقال مصدر أمني آخر للقناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن اتفاق وقف إطلاق النار "لا يتضمن وقف الاغتيالات في غزة".

وفي السياق، قال مسؤولون إسرائيليون كبار لهيئة البث الرسمية، إن "الوقت حان لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق السبت، قال مصدر فلسطيني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنّ الاتفاق على وقف إطلاق النار "يتضمن وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل ويدخل حيز التنفيذ الساعة (19.00 تغ)".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلا عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، لكنها لم تحقق اختراقا بعد باتجاه التهدئة، خاصة مع إعلان الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، الجمعة، مواصلة العملية العسكرية "ما دام ذلك ضروريا".