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المبعوث الأممي يتطلع لتعاون أممي عربي للدفع نحو "حل متدرج لأزمة سوريا"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.05.2023 22:31