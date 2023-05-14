وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن نرى انفتاحاً جدياً وتطوراً في العلاقات مع مصر

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله أن حدوث تقارب بين إيران ومصر.

وأضاف عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "إرنا" المحلية، أن "سياسة حكومة إبراهيم رئيسي تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة، ومع دولة مصر الشقيقة والصديقة".

وقال إن بلاده "تأمل أن ترى انفتاحاً جدياً وتطوراً في العلاقات الثنائية".

وحول ارتقاء مستوى العلاقات الثنائية، قال عبد اللهيان إن "مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة، وهناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين".

وأوضح أن "هناك دولاً تبذل جهودا وتشجع إيران ومصر على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما، في خطوة نرحب بها بشكل دائم".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن "الأمل أن نشهد الانفتاح في العلاقات مع مصر عبر اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة لتحقيق ذلك".

كما تطرق عبد اللهيان إلى العلاقات مع الرياض، قائلا إن "وزارة الخارجية السعودية عينت سفيرها الجديد في طهران، الثلاثاء الماضي، فيما ستعين إيران سفيرها الجديد في الرياض قريبا".