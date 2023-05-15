عباس: ألف قرار أممي بشأن قضية فلسطين ولم تنفذ

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إن نحو ألف قرار أممي بشأن القضية الفلسطينية "لم ينفذ أي منها منذ العام 1947".

واعتبر عباس، في كلمة له خلال فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية أن قرار الأمم المتحدة بإحياء ذكرى النكبة الـ75 للشعب الفلسطيني "تاريخي".

وأضاف: "نحو ألف قرار أممي صدر عن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية منذ العام 1947 لم ينفذ أي منها".

وطالب الرئيس الفلسطيني بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الأممية بشأن فلسطين أو تعليق عضويتها بالمنظمة الدولية.

وقال عباس إن "دولاً بعينها (لم يذكرها) أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة عطلت عن قصد تنفيذ تلك القرارات في ممارسات تجحف في القيم والأخلاق وتزيد معاناة الشعب الفلسطيني".

وتابع: "دول كبرى تقف مكتوفة أمام استمرار العدوان المتواصل، وترفض مساءلة إسرائيل، وقبلت أن تبقي إسرائيل دولة فوق القانون، وتوفر الحماية لها من أي مساءلة أو عقاب".

وأشار إلى أن إسرائيل "تواصل احتلالها وعدوانها على شعبنا وتتنكر للنكبة"، محملاً بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد "مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني".

وأضاف عباس: "هما (بريطانيا والولايات المتحدة) شريكتان في مأساة الشعب الفلسطيني عندما قررتا قيام كيان لأهداف استعمارية خاصة بهما".

وأردف: "ما كان لإسرائيل أن تمعن في عدوانها لولا دعم تلك الدول".

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، وهو العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، ويحيي الفلسطينيون الذكرى بفعاليات مختلفة في 15 مايو/ أيار من كل عام.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، في ذلك العام هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقارير حكومية فلسطينية.

ووفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية، نشره الأحد، فإن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو عشر مرات منذ النكبة عام 1948، ويُقدر اليوم بحوالي 14 مليونا و300 ألف، بينهم حوالي 6 ملايين و400 ألف لاجئ.