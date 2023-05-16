وفد من النظام السوري يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بجدة

شارك وفد ممثل عن النظام السوري، الثلاثاء، في الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الـ32 للقمة العربية، في مدينة جدة السعودية.

وأوضحت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ترأس وفد النظام في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المزمع عقدها في 19 مايو/أيار الجاري في العاصمة الرياض.

ومن المنتظر أن يلتئم اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية العرب، قبل انطلاق القمة الجمعة، بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

والاثنين، وصل المقداد، على رأس وفد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، وفق "سانا".

وفي 7 مايو الجاري، أعلنت الجامعة العربية، عودة دمشق لمقعدها بالجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاماً، و"التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.

والثلاثاء الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "عودة دمشق للجامعة العربية لا تؤهل للتطبيع الكامل مع الحكومة السورية والارتقاء بمستوى التمثيل معها، لكنها خطوة أولى لخلق تفاهم وإجراءات زيادة ثقة".