الأمم المتحدة: السودان بحاجة لمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار

قدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، قيمة احتياجات السودان من المساعدات الإنسانية بأكثر من 3 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية بمناسبة إطلاق "خطة استجابة" لمساعدة اللاجئين في السودان.

وقال مكتب "أوتشا" عبر توتير: "بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أطلقنا خطة الاستجابة الإنسانية والإقليمية للاجئين في السودان".

وصرح مدير مكتب "أوتشا" في جنيف راميش راجاسينغهام، للصحفيين: "يحتاج اليوم 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى مساعدات إنسانية وللحماية"، حسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

كما رجحت الأمم المتحدة فرار مليون لاجئ من السودان خلال العام الجاري، محذرة من أن "الوضع في السودان يتحوّل إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة".

ولمواجهة ذلك أعلنت الأمم المتحدة الحاجة إلى 2.56 مليار دولار لتقديم المساعدات للاجئين بسبب الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن 220 ألف سوداني أصبحوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال.

بدوره، قال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي المعني بالعمليات، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن "220 ألف سوداني تدفقوا منذ بداية الأزمة إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا بحثا عن الأمان".

والجمعة، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، ارتفاع عدد الفارين من السودان باتجاه تشاد إلى 60 ألفا، ليرتفع إجمالي اللاجئين إلى الدول المجاورة وبينها مصر وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى أكثر من 153 ألفا و200.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، شملت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.