المبعوث الأممي يدعو إلى شراكة سياسية جديدة في اليمن

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، إلى صياغة شراكة سياسية جديدة مستدامة في البلاد.

وقال غروندبرغ، في إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك، والتي ناقشت تطورات الأزمة اليمنية، إنه "واصل العمل مع الأطراف اليمنية والإقليمية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النَّار والبدء بعملية سياسية".

وأضاف: "وحدها العملية السياسية الشاملة الجامعة يمكنها صياغة شراكة سياسية جديدة مستدامة وتحقيق المستقبل الآمن والمستقر اقتصادياً".

وتابع غروندبرغ: "تتطلّب العملية السياسية معالجة القضايا المعقدة والمتعلقة بمستقبل اليمن على المدى البعيد، ومن الضروري أن تبدأ في أقرب وقت ممكن".

وشدد المبعوث الأممي، على أنه" يجب على الأطراف تعزيز التقدم الذي أحرزته حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل".

وأردف: "لقد أتاحت الهدنة بيئة مواتية ونقطة بداية للبناء عليها، لكن هشاشة الوضع العسكري والاقتصادي والتحديات التي تواجه الشعب اليمني، تحتم علينا التوافق من أجل الوصول إلى اتفاق أكثر شمولية".

وتزايدت منذ فترة مساع إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.