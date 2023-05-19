الرئيس الأوكراني يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين اثنين (لم تسمّهما) قولهما إن "الرئيس الأوكراني سيحضر قمة الجامعة العربية في دورتها العادية رقم 32".

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وفي وقت سابق الجمعة، قال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في برنامج تلفزيوني، إن "زيلينسكي سيسافر إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية".

وأضاف أنه "سيتم تحديد مسائل مهمة للغاية هناك، وبالتالي فإن وجود رئيسنا هو أمر ضروري للغاية للدفاع عن مصالحنا".

وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى". وهي اول زيارة يقوم بها للمنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، وتشكل ما نسبته قرابة 38 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

ومنذ الإثنين، توالت اجتماعات تحضيرية تمهيدية للقمة، على مستويات أبرزها وزراء الخارجية العرب، ومن المتوقع صدور قرارات تخص أزمات فلسطين وسوريا وليبيا ولبنان، وسد "النهضة" الإثيوبي.