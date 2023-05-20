قطر تدين اقتحام "قوات مسلحة غير نظامية" مبنى سفارتها في الخرطوم

أدانت دولة قطر بأشد العبارات، السبت، قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات "الدعم السريع" بالوقوف وراء العملية.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أنه "تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء"، دون أن يذكر البيان متى تم اقتحام السفارة.

وشدد البيان، على "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان".

كما شدد على "ضرورة ملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية".

وجددت الوزارة، "التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فوراً، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال".

كما أعربت عن "تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".

"الخارجية السودانية" تتهم "الدعم السريع"

ولم تعلن أي جهة سودانية مسؤوليتها عن اقتحام السفارة، إلا أن وزارة الخارجية السودانية اتهمت، السبت، قوات "الدعم السريع" باقتحام سفارة قطر بالخرطوم وتخريب وسرقة محتوياتها.

وقالت الخارجية، في بيان: "ندين بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت، بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم، والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات".

وأضافت أن ذلك جاء "دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين، ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

وتابع البيان: "تجدد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة".

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، إلى "إدانة هذا السلوك الإرهابي بأشد العبارات واعتبار قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع اي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

ارتفاع عدد القتلى إلى 850

في سياق متصل، أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 850، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان، إن "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 850 حالة وفاة، و3 آلاف و394 إصابة".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية (غير حكومية)، الخميس، سجلت 832 قتيلاً و3 آلاف و329 مصابا بين المدنيين.

وأشارت النقابة الطبية إلى أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان بينها الخرطوم اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما.