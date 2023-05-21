"اتفاقية جدة" تقر هدنة مؤقتة بين طرفي النزاع في السودان

أقرت اتفاقية، تعد الثانية من نوعها بين طرفي نزاع السودان، السبت، هدنة لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وتبدأ مساء الاثنين، فضلاً عن استمرار تنفيذ التزامات إنسانية.

وذلك بحسب نص الاتفاقية التي رعتها الرياض وواشنطن، في مدينة جدة ضمن محادثات مباشرة منذ 6 مايو/أيار شملت الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، بهدف وقف اشتباكات بينهما مستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وسبق أن وقع طرفا النزاع في السودان، في 11 مايو/أيار الجاري أول اتفاق بينهما ضمن محادثات جدة، ويشمل 21 التزاماً إغاثياً وإنسانياً، بجانب 3 شروط أبرزها "ألا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للموقعين عليه، ولا يترتب عليه الانخراط في أي عملية سياسية.

ووفق النص الكامل لاتفاقية الهدنة الجديد، جاءت أبرز البنود كالتالي:

1- تحقيق وقف لإطلاق النار قصير الأمد وتسهيل الترتيبات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية بإقرار من ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع موقعي الاتفاقية في مدينة جدة:

2- اعتماد "إعلان جدة" كمرجع، وإعادة تأكيد جميع الالتزامات الإنسانية الواردة فيه، لاسيما المرتبطة بالإجلاء.

3- تنفيذ الاتفاقية بعد 48 ساعة أي الإثنين (مساء) وتستمر لمدة 7 أيام قابلة لتجديد أو تحديث فتراتها، وتنتهي بعدم تجديدها.

4- تطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.

5- ضمان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وعدم استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية. وعدم محاولة محاولات احتلال أراضي أو مواقع جديدة.

6- الالتزام بعدم نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية أو إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

7- استمرار تأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق.

8- إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية ، على أن تشكل من 6 أعضاء نصفهم من راعيي الاتفاقية السعودية والولايات المتحدة، والنصف الآخر من طرفي انزاع بالسودان.

9- يحق للجنة المراقبة والتنسيق حال وقوع خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، اتخذ إجراءات منها: تحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علناً، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لا سيما في الجرائم والتجاوزات الجسيمة.

والسبت، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، أن الهدنة "ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الساعة 09:45 (19:45 ت.غ ) مساءً بتوقيت الخرطوم"، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع بجدة، دون تحديد موعد بشأن انطلاقها.

وفي 6 مايو الجاري، بدأت المحادثات المباشرة بين الطرفين، بجدة بهدف "الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار"، الذي يشهده السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين و"أوضاع إنسانية صعبة".