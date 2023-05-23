انتهاء التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية بلبنان

اختتمت مساء أمس الاثنين، عملية اقتراع المواطنين الأتراك المقيمين في لبنان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، المقرر إجراؤها داخل تركيا في 28 مايو/ أيار الجاري.

وأُغلقت صناديق الاقتراع في السفارة التركية لدى بيروت في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، حيث شهدت السفارة طوابير من الناخبين على مدار الثلاثة الأيام الماضية، وفق وكالة الأناضول.

وأشرف أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التركية ومراقبون على عملية إغلاق وتختيم صناديق الاقتراع، قبل نقلها إلى تركيا لاحقاً.

وكان لبنان شهد مشاركة 35 بالمئة من الأتراك في الجولة الأولى من الانتخابات من أصل ثمانية آلاف و336 ناخب مسجل في السفارة.

والسبت، بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في عدة دول، وفي المنافذ الحدودية والمطارات.

والجمعة، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الناخبين في الخارج إلى ممارسة حقهم الديمقراطي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات يوم الجمعة الماضي.