انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي

انطلقت في الدوحة، الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع مجموعة "بلومبرغ الإعلامية"، بمشاركة 2000 من قادة الأعمال في العالم.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح المنتدى بالعاصمة القطرية، صباح اليوم.

وبحسب المنظمين، يُعد المنتدى الذي ينعقد من 23 إلى 25 مايو/ أيار، منصة حيوية لتبادل الأفكار والحوار بشأن أهم القضايا العالمية، بمشاركة قادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في المنتدى أكثر من 50 متحدث إقليمي ودولي من قادة حكوميين ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين ونخبة من أبرز المؤثرين من العالم، وذلك بمجال الثقافة والرياضة والترفيه.

وتسلط نسخة هذا العام، الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.

وسيركز المنتدى على مرحلة ما بعد مونديال 2022 خاصة الجانب التجاري من الرياضة، حيث سيتواجد مشاركون رياضيون ما بين شركات رياضية مساهمة، وأصحاب أندية عالمية ولاعبين سابقين في ألعاب مختلفة وليس كرة القدم فقط.

وفي يونيو/ حزيران 2021، أعلنت الدوحة عن انطلاق نسخ منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، ليشكل حدثا اقتصادياً عالمياً ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين.

ويسلط المنتدى الضوء على واقع الاقتصاد العالمي، واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير.

وجمعت النسخة الثانية من المنتدى التي عقدت في يونيو/ حزيران الماضي، 1000 مشارك من رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال ملهمين وقادة أعمال مبتكرين وغيرهم.

وركزت نسخة 2022 على أحد أشد التحديات العالمية إلحاحاً، على غرار أزمة سلاسل التوريد المستمرة، والتباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا.