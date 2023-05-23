وزير الداخلية الروسي يعقد مباحثات رسمية في الرياض

زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وأجرى محادثات مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوردت الوكالة أن الأمير عبد العزيز بن سعود عقد جلسة مباحثات رسمية مع كولوكولتسيف بديوان وزارة الداخلية في الرياض.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون أن تذكر "واس" المزيد من التفاصيل.

بينما لم تورد وسائل الإعلام الروسية أنباء عن الزيارة، حتى الساعة (07:30 ت. غ.).

وتأتي زيارة الوزير الروسي إلى الرياض بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة خلال قمة جامعة الدول العربية بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة الماضي.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قيام المملكة بدور المفاوض المحتمل بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.

وقال بن سلمان خلال القمة العربية إن "السعودية مستعدة لمواصلة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة".