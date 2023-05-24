محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ من الضفة على مستوطنة إسرائيلية

أوردت وسائل إعلام عبرية رسمية، مساء الأربعاء، أن صاروخا أطلق من الضفة الغربية على مستوطنة إسرائيلية لكنه انفجر في الهواء.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إطلاق صواريخ من الضفة الغربية على مستوطنات إسرائيلية، إذ كان مقتصرا على قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي عثر في قرية نزلة عيسى قرب جنين شمالي الضفة الغربية على قاذفة استخدمت في إطلاق صاروخ بدائي الصنع، تجاه مستوطنة "شاكيد".

وأوضحت أن عملية الإطلاق "كانت فاشلة".

فيما قال مصدر عسكري كبير في تصريح صحفي لوسائل إعلام عبرية دون الكشف عن هويته، إنه "كانت هناك كمية ضئيلة من المواد المتفجرة في القاذفة لا تكفي لأكثر من بضعة أمتار".

وأضاف أن القذيفة الصاروخية "انفجرت على بعد 3 أمتار فقط من انطلاقها".

وتابع: "يدور الحديث عن أنبوب حديدي برأس من الورق المقوى، لم يكن هناك أي تهديد للسكان في أي مرحلة".

من جانبه قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في بيان مقتضب على تويتر، إن "قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري قرب طولكرم عثرت على منصة إطلاق صواريخ وهمية حيث تم تحويلها لمعالجة قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق، نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو قالت إن فلسطينيين تداولوه على مواقع التواصل، لعملية إطلاق الصاروخ.

وكتب على ورقة ظهرت بجوار القاذفة " كتيبة العياش - إطلاق صاروخ قسام 1 على مغتصبة شاكيد - الأربعاء 24 مايو/أيار 2023 والقادم أعظم".

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.