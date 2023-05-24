مصرف قطر المركزي: ربط الريال بالدولار يناسب وضعنا المالي

قال مصرف قطر المركزي، الأربعاء، إن ربط عملة الدولة المحلية "الريال" بالدولار، ملائم لوضعية البلاد ومناسب لها في الوقت الحالي.

جاء ذلك، على لسان محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة له على هامش أعمال اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، الذي تستمر أعماله حتى يوم غد الخميس.

وذكر المحافظ أن السياسة النقدية الحالية في الولايات المتحدة، ملائمة للوضع المالي والاقتصادي في قطر.

والريال القطري مربوط بالدولار، أسوة ببقية عملات دول الخليج العربي باستثناء الكويت، وطالما صرحت تلك الدول عن ارتياحها إزاء عملية الربط.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي: "ليس هناك حاجة مستعجلة لتغيير هذه السياسة".

وأشار إلى أن التضخم عالمياً أثر السنة الماضية في دول كثيرة، التي واجهت أعلى مستويات منذ عقود، ولكن خلال الأشهر الماضية شهدنا تحسناً في معدل التضخم، وعلينا أن نضمن التوازن بين استقرار الأسعار والنمو والاستقرار المالي".

وقال: "المصارف المركزية حول العالم، ليس لديها خيار إلا إعادة التضخم إلى المستوى المحدد، لأننا نعتبر أن التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأسر".