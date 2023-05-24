15 أسيراً فلسطينياً في سجون إسرائيل يضربون عن الطعام

قرر 15 أسيراً فلسطينياً من المرضى في السجون الإسرائيلية، الأربعاء، خوض إضراب عن الطعام بدءاً من يوم غد الخميس ولمدة 3 أيام، "احتجاجاً على ظروف اعتقالهم القاسية".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن "الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة (عددهم 15)، قرروا تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غد الخميس".

وأشار إلى أن الإضراب يأتي "احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية والصعبة في ظل تصاعد أعداد المرضى وانتهاج جريمة الإهمال الطبي بحقهم، ومماطلة إدارة السجون في توفير احتياجاتهم الأساسية، وتجاهل جملة من مطالبهم الحياتية".

وأضاف نادي الأسير أن "هذه الخطوة تعتبر الأصعب من حيث القرار بالنسبة للأسرى المرضى، جاءت بعد مطالبات ومحاولات عديدة، على مدار الفترة الماضية".

ويطالب الأسرى المرضى بوقف المماطلة في توفير العلاج اللازم لهم في وقته، وتكثيف المتابعة الصحية، وتحديداً لبعض الحالات المزمنة، كحالة الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان، وإلى جانبهم مجموعة من الجرحى.

كما يطالبون بمضاعفة كمية الطعام المخصصة لهم، وتحسين نوعيته بما يتناسب مع أوضاعهم الصحية.

ودعا نادي الأسير كافة جهات الاختصاص لمساندتهم ورفع صوتهم في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم، والعمل على تحريرهم وعدم الاكتفاء بالسعي لتحسين شروط اعتقالهم.

ووفق معطيات فلسطينية، تعتقل إسرائيل أكثر من 700 أسير مريض، منهم 200 يعانون من أمراض مزمنة.