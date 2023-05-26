القبض على مسؤول كبير في شبكة تهريب إلى أوروبا في تونس

أعلنت السلطات التونسية توقيف مسؤول عن تنظيم عمليات هجرة غير نظامية محكوم غيابيا بالسجن لسنوات طويلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، مساء الخميس.

وقال الجبابلي، إن السلطات الأمنية في مدينة صفاقس (جنوب) "تمكنت من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز (هجرة غير نظامية) صادر في شأنه 24 منشور تفتيش لتورطه في قضايا متعلقة بالمشاركة في تكوين وفاق (عصابة) قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر".

وأشار الجبابلي إلى أن الشخص المعتقل صادر بحقه أحكام غيابية بالسجن لمدة 79 عاما.

وأضاف أن "هذا الشخص قام بالتنظيم والتوسط لعملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة (شرق) هلك فيها 20 مجتازا تونسيا إثر تعرض مركبهم للغرق (في سبتمبر/ أيلول الماضي) ".

وأكد الجبابلي أن "الإدارة العامة للحرس الوطني ستواصل تتبع العناصر الضالعة في جرائم الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية".

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس ودول إفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة..