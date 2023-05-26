وفد أممي يزور تل أبيض السورية للمرة الأولى

قام وفد من الأمم المتحدة بزيارة تفقدية إلى مدينة تل أبيض شمالي سوريا للمرة الأولى، للوقوف على احتياجات الناس في المنطقة.

وضم الوفد ممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الغذاء العالمي، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وكان في استقبال الوفد أمس الأربعاء، رئيس المجلس المحلي في تل أبيض صالح حاج عبد الله، ووزيرة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ.

وزار وفد الأمم المتحدة المجلس المحلي في المدينة، ومستشفى تل أبيض، ومدرسة عين عروس حيث تقيم العائلات النازحة.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس المجلس المحلي إن هذه الزيارة تعتبر أول قافلة مساعدات أممية تصل إلى تل أبيض، وأنه أبلغ الوفد باحتياجات المنطقة.

وصرح عبد الله بأن الوفد الأممي جلب معه إلى المنطقة أدوية ومعدات صحية.