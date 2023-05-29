أعلنت الرياض، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بشخصين يحملان الجنسية البحرينية بعد إدانتهما "بالانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لأعمال تستهدف أمن المملكة والبحرين".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين جعفر محمد علي سلطان وصادق مجيد ثامر، اليوم الاثنين، بالمنطقة الشرقية في السعودية".

وأضافت أن "الجانيين بحرينيي الجنسية وأقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي".

وتابعت أن "الخلية تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية".

وذكرت أن هذه الجهات "عملت على تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين".

وأشارت إلى أن هذه الجهات التي يتبع لها المدانان قامت بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوزارة، أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت بحق الجانيين "صكا يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً".

وحسب البيان، فإن "محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذه".

وأكدت الداخلية السعودية "حرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدل في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".

فيما لم يصدر تعليق فوري بحريني حول ذلك.