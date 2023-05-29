تركمان شمال لبنان يحتفلون بفوز أردوغان برئاسة تركيا

احتفل التركمان في شمال لبنان، الاثنين، بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

ونظّم تركمان شمال لبنان احتفالات لليوم الثاني على التوالي في ساحات بلدتي عيدمون والكواشرة في محافظة عكار ومدينة طرابلس، بحسب وكالة الأناضول.

وخلال الاحتفالات، عزف المشاركون الموسيقى التراثية على وقع الأغاني الداعمة لأردوغان وتركيا، وحملوا صور الرئيس التركي والأعلام اللبنانية والتركية.

كما نظموا حواجز محبة على الطرقات لتوزيع الحلوى على المارّة ابتهاجاً بفوز الرئيس أردوغان بولاية جديدة.

وضمن مظاهر الاحتفالات أيضاً، جابت شوارع طرابلس وبلدتي الكواشرة وعيدمون مواكب سيارة في الطرقات، حاملة الأعلام التركية تعبيراً عن الابتهاج بـ"العرس الديمقراطي الانتخابي في تركيا".

وقال رئيس الجمعية التركمانية في طرابلس أحمد التركماني، "نحن نحتفل بفوز ونصر الرئيس أردوغان لولاية جديدة، حيث عمّت الفرحة قلوبنا كتركمان ولبنانيين في لبنان".

وأضاف التركماني أن "انتصار الرئيس أردوغان عظيم لأنه رجل صادق وأمين ولم يسرق شعبه ويخاف الله، وخاصة عندما أتى إلى إسطنبول كانت المياه ملوثة وجعلها صحية وأوصل الغاز إلى كل بيت".

ولفت إلى أن "البنى التحتية التي عمل عليها من جسور وأنفاق وخطوط المترو والصناعة والتجارة والزراعة هي التي أدّت إلى ازدهار تركيا".

ووجّه تحية باسم أهل طرابلس وتركمان لبنان إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.18 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات داخل وخارج تركيا