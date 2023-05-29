هل تلعب عُمان دوراً في تطبيع العلاقات بين إيران ومصر؟

مع تزايد المؤشرات على احتمالية استعادة العلاقات بين مصر وإيران، خاصة أن السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق في مارس / آذار بوساطة صينية بعد سنوات من التوترات، رحب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله على خامنئي، باستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر والجمهورية الإسلامية.

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تصريحات خامنئي جاءت من لقاء عقده مع سلطان عمان الزائر هيثم بن طارق.

تأتي زيارة السلطان هيثم إلى طهران، وهي الأولى له منذ توليه السلطة عام 2020 في الوقت الذي تعمل فيه مسقط منذ فترة طويلة كوسيط بين طهران والغرب.

تعتمد القاهرة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى الغنية بالنفط في الدعم الاقتصادي.

وبحسب ما ورد، قال خامنئي "نحن نرحب بهذه القضية وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".

لم يصدر رد فعل فوري من مصر على تصريحات خامنئي. ولم يرد مسؤولون في القاهرة على طلب للتعليق.

قطعت مصر في عهد أنور السادات العلاقات مع إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979. وكان السادات صديقا مقربا للشاه المخلوع محمد رضا بهلوي، ورحب به في مصر قبل وفاته مباشرة واستضاف جنازته الرسمية عام 1980.

دفن الشاه في مسجد الرفاعي في القاهرة. وأثار اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل غضب الحكومة الإيرانية الثيوقراطية التي تعتبر إسرائيل أكبر عدو إقليمي لها.

بعد الربيع العربي عام 2011 وانتخاب الرئيس محمد مرسي، تحسنت العلاقات مع إيران. ومع ذلك، أطاح الجيش بمرسي عام 2013 وتولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، ما أدى على الفور إلى فتور عملية التواصل مع طهران.

في غضون ذلك أعلن حساب على الإنترنت يصف نفسه بأنه مجموعة من المتسللين مسؤوليته عن تشويه المواقع الإلكترونية المرتبطة بالرئاسة الإيرانية.

زعم حساب غيام سارنيغوني، يعني بالفارسية "انتفاضة من أجل الإطاحة" بالنظام الحاكم، اختراق مواقع إلكترونية مرتبطة بوزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

لم تعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمسؤولون على الفور بالاختراق الواضح. ومع ذلك وجد صحفيو الأسوشيتدبرس الذين وصلوا إلى المواقع أنها مشوهة بصور مسعود رجوي، زعيم جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المفقود منذ فترة طويلة، وزوجته مريم، التي أصبحت الآن الوجه العام للجماعة.

حمل أحد المواقع شعار: "الموت لخامنئي رئيسي". تم استهداف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على حد سواء في عملية القرصنة المزعومة سابقًا في مايو/آيار.

استُهدفت إيران بسلسلة من الاختراقات المحرجة وسط التوترات المتزايدة بشأن برنامجها النووي سريع التقدم. وشمل ذلك استهداف إشارة التلفزيون الحكومي الإيراني، ومضخات البنزين التي توفر الوقود المدعوم في هجوم إلكتروني ، ونشر صور كاميرات المراقبة الحكومية، بما في ذلك صور من داخل سجن سيء السمعة.

وصفت جماعة مجاهدي خلق، الاختراق بأنه "واسع جدًا" لكنها لم تعلن أنها تقف ورائه.

أدانت مجاهدي خلق بغضب عملية تبادل سجناء أجرتها بلجيكا مع إيران الجمعة لإطلاق سراح عامل إغاثة، والتي شهدت إطلاق سراح دبلوماسي إيراني أدين بالوقوف وراء مؤامرة تفجيرية تستهدف المجموعة.

بدأت منظمة مجاهدي خلق لجماعة ماركسية تعارض حكم الشاه. ويزعم أنها ضالعة في سلسلة من الهجمات ضد مسؤولين أمريكيين في إيران في السبعينيات، وهو أمر تنفيه الجماعة الآن.

دعمت الثورة الإسلامية عام 1979 ، لكنها سرعان ما اختلفت مع آية الله روح الله الخميني وانقلبت على رجل الدين. ونفذت سلسلة اغتيالات وتفجيرات استهدفت شباب الجمهورية الإسلامية.

فرت منظمة مجاهدي خلق في وقت لاحق إلى العراق ودعمت صدام حسين في حربه التي استمرت ثماني سنوات ضد إيران في الثمانينيات. وقد أدى ذلك إلى معارضة الكثيرين للتنظيم في إيران. رغم أن الجماعة تتخذ من ألبانيا مقراً لها، إلا أنها تزعم تشغيل شبكة داخل إيران.