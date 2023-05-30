المبعوث الأممي يؤكد ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الثلاثاء، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وأضاف المسؤول الأممي في كلمة له، في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة خاصة حول سوريا أن تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا أمر "ضروري جداً" بالنسبة للنازحين هناك.

ودعا بيدرسون إلى تمديد آلية إيصال المساعدات 12 شهراً إضافياً، قائلاً: إن الأمم المتحدة تدعم العودة الطوعية والآمنة والإنسانية للاجئين السوريين إلى بلدهم.

بدورها، قالت غادة الطاهر مضوي مديرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن 70 بالمئة من المجتمع السوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأضافت أن الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم السادس من فبراير/ شباط الماضي، فاقم من سوء الأوضاع الإنسانية في سوريا.