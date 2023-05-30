وفاة مستوطن بعد إصابته في عملية إطلاق النار بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة مستوطن متأثرا بجروحه، الثلاثاء، بعد عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية.

وكان الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" المقامة على أراضي طولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال الجيش في بيان: "وصل مواطن إسرائيلي أصيب برصاصة إلى مدخل مستوطنة حرميش".

وأضاف: "تلقى المواطن العلاج الطبي الأولي على الفور ونقل إلى المستشفى".

وأشار إلى أن قواته "تواصل مطاردة مطلقي النار وأقامت حواجز على الطرق في المنطقة".

وحتى الساعة 10:47 (ت.غ) لم تعقب مصادر فلسطينية على الحادثة.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.