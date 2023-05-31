عدد سكان المملكة العربية السعودية يتجاوز 32 مليون نسمة

تجاوز عدد سكان المملكة العربية السعودية 32 مليون نسمة، سعوديون ومقيمون، وفق تعداد عام 2022، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وقالت الهيئة في بيان الأربعاء، إنه وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022، بلغ عدد سكان المملكة 32 مليونا و175 ألفًا و224 نسمة.

ووفق النتائج المعلنة، بلغ عدد السعوديين 18 مليونا و800 ألف نسمة، بنسبة 58.4 بالمئة، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13 مليونا و400 ألف نسمة بنسبة 41.6 بالمئة.

وأظهر التعداد أن عدد الذكور بلغ 19 مليونا و700 ألف نسمة بنسبة 61 بالمئة، في حين بلغ عدد الإناث 12 مليونا و500 ألف نسمة بنسبة 39 بالمئة.

وبيّن التعداد تميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر السعوديين وحدهم 25 عامًا، كما وصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63 بالمئة.

وأظهرت النتائج أن "عدد السكان نما من 24 مليونا عام 2010 إلى 32.2 مليونا عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5 بالمئة".