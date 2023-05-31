مصر وفلسطين توقعان بروتوكول مشاورات سياسية

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، بروتوكول مشاورات سياسية بين البلدين.

جاء ذلك في مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وبحضور كل من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، بحسب "الخارجية المصرية".

وقالت في بيان، إلى أن التوقيع يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، وفي قلبها القضية الفلسطينية.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن وزير الخارجية رياض المالكي، أطلع نظيره المصري سامح شكري، على مجمل التطورات الفلسطينية، خلال لقاء عقد في القاهرة.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول تأثير ممارسات الحكومة الإسرائيلية "المتطرفة" في مستقبل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.

وطالب المالكي بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد "للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

بدوره، أكد شكري على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويجري وفد وزاري فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية زيارة رسمية للقاهرة منذ الاثنين، وتستمر حتى مساء الأربعاء.