جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينياً في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 33 فلسطينياً، الخميس، بينهم 23 من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 33 مواطنا على الأقل منذ صباح الخميس.

وأفاد النادي، في بيان، بأن "الاعتقالات موزعة على غالبية المحافظات".

وأشار إلى أن من بين المعتقلين 23 من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم"

وحتى الساعة لم تعلق السلطات الإسرائيلية على أنباء الاعتقال.

وتجري الاعتقالات عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل، ثم ينقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.