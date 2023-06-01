زفاف ولي عهد الأردن.. ضيوف المملكة يجتمعون في قصر الحسينية

بدأ مئات ضيوف المملكة الأردنية من الخارج، بينهم زعماء وملوك ورؤساء وعقيلاتهم، التوافد إلى قصر الحسينية بالعاصمة عمّان،الخميس، لمشاركة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وعقيلته زفاف نجلهم الأكبر وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وأعلن الديوان الملكي في منشورات سابقة بأن القصر سيحتضن نحو 1700 ضيفاً، بينهم ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية وكبار مسؤولين.

وبُني قصر الحسينية عام 2006 غربي العاصمة عمان، بجوار مسجد الملك الحسين، ويضم مكاتب عاهل البلاد وولي عهده، ويجمع من حيث التصميم بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي وأناقته.

ضيوف وصلوا المملكة

وأعلن تلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي، عن وصول السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس، للمشاركة في حفل الزفاف.

كما أُعلن عن وصول الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وزوجته.

كما وصل ولي عهد الكويت مشعل الصباح، الأربعاء، إلى عمّان بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ووصل أيضاً إلى الأردن، وفق تلفزيون "المملكة"، ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، وحاج حسن البلقية سلطان بروناي.

وأضاف: كما وصل ملك هولندا ويليام ألكسندر، والأمير ويليام أمير ويلز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، واللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن أبرز الواصلين أيضاً، بحسب ذات المصدر، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي.

شخصيات ستحضر الزفاف

وبحسب التلفزيون الرسمي، "سيحضر حفل الزفاف مبعوث البيت الأبيض الخاص للمناخ جون كيري، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية".

وأشار التلفزيون، إلى أن ملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما، والأميرة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي أيضا سيحضرون حفل الزفاف.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

كما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو ، وهما من العائلة الإمبراطورية اليابانية.

وأعلن الموقع الملكي النرويجي، أن الأمير هاكون ولي العهد النرويج سيحضر حفل الزفاف، وفق ذات المصدر

فيما أعلنت وكالة الأنباء الباكستانية، عن حضور وزير الخارجية بلاول بوتو زرداري حفل الزفاف الملكي.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيحضر حفل زفاف الأمير، فيما لم تؤكد عمّان والرياض ذلك.

ولي العهد وعروسه

ويُزفّ الأمير الأردني إلى عروسه رجوة آل سيف، بعد نحو 9 أشهر ونصف من إعلان خطوبتهما، وسط احتفالات واسعة عمّت محافظات المملكة على مدار نحو أسبوع بهذه المناسبة.

وللملك الأردني 4 أبناء، اثنان من الذكور وهم الحسين (29 عاماً) وهاشم (18 عاماً)، ومن الإناث إيمان (27 عاماً) وسلمى (23 عاماً).

والأمير الحسين هو النجل الأكبر للملك عبد الله الثاني، وهو ولي عهد الأردن منذ يوليو/ تموز 2009.

وحصل الأمير على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخرج منها عام 2016.

كما تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا 2017. ويحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

أما عروس الأمير، فهي رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهي من مواليد الرياض في المملكة العربية السعودية عام 1994، وتحمل الشهادة الجامعية بالهندسة المعمارية من جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.