قوات النظام السوري تقصف حقولاً شمال سوريا وتسبب باندلاع حرائق كبيرة

اندلعت حرائق ضخمة في المحاصيل الزراعية بمنطقة سهل الغاب جنوب محافظة إدلب السورية "بعد قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا"، وفق ما أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وأوضح الدفاع المدني عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن فرقه "لم تتمكن من الوصول للحرائق وإخمادها بسبب استمرار القصف"، يوم أمس.

كما تسبب بدء موجة الحر باندلاع حرائق في مناطق متفرقة من شمال سوريا، أدى إلى احتراق كميات كبيرة من المحاصيل وفق الدفاع المدني.

وذكر الدفاع المدني أن "حرائق اندلعت في الأراضي الزراعية في مدينة جسر الشغور وقرية رام حمدان بريف إدلب (شمال)".

وأضاف أن الحرائق "أدت لتلف 4 دونمات من محصول القمح في القرية، وفي أرض محصودة من محصول القمح في ناحية راجو بريف مدينة عفرين بمساحة تقدر بخمس دونمات".

وتسود مخاوف لدى المزارعين في المنطقة من احتراق محاصيلهم وخاصة في النقاط القريبة خطوط التماس التي تتعرض للقصف متواصل من قوات النظام، إضافة إلى نقص في المعدات لمواجهة الحرائق التي تسببها موجات الحر.

وتعتمد الغالبية العظمى من سكان شمال سوريا على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.