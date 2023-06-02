المؤتمر السابع "لدعم مستقبل سوريا" ينعقد في بروكسل قريباً

يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، المؤتمر السابع "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 14 و15 يونيو/ حزيران الجاري.

وذكرت دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة، أن اليوم الأول سيشهد "يوم الحوار" بمشاركة قادة المجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، حيث سيتحدثون عن الصعوبات التي تواجه الشعب السوري.

وأضافت أن اليوم الثاني سيشهد اجتماعا على المستوى الوزاري، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

ويهدف المؤتمر إلى إعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول المجاورة.

كما يهدف إلى ضمان توفير الدعم السياسي والمالي للدول التي تظهر تضامنا مع النازحين واللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.

وشهدت النسخة السابقة من المؤتمر، تعهد الدول المشاركة بتوفير 6.4 مليارات يورو.