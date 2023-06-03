إصابة جنديين إسرائيليين في حادث أمني "لم تتضح ملابساته بعد"

أصيب جنديان إسرائيليان، صباح اليوم، في حادث أمني "لم تتضح ملابساته بعد" على الحدود المصرية وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على بتويتر: "هذا الصباح وقع حادث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي (تتبع لقيادة المنطقة الجنوبية بالجيش على الحدود المصرية)، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين".

وأضاف المتحدث: "يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيُحدّث بمزيد من التفاصيل لاحقا".

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول عسكري لم تسمه إن "الحادث الذي وقع على الحدود المصرية وأصيب فيها شخصان هو حادث أمني".

وأضافت نقلا عن المصدر ذاته: "هرعت قوات إسرائيلية إلى مكان الحادث وتقوم بإجراء عمليات تمشيط".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق، إن "قوات الجيش اشتبكت في ساعات الصباح مع مهربين على الحدود المصرية، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

من جانبه أفاد موقع "وللّا" العبري، بأن الحادث "وقع عند معبر نيتسانا على حدود مصر في منطقة مسؤولية الفرقة 80 التابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن الجيش "يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي البلاد".

وأشار الموقع، إلى أنه "لم تتضح بعد مدى خطورة الإصابتين".