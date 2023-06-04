القاهرة تعلن تحريك ناقلة "تعطلت" بقناة السويس وعودة انتظام الملاحة

أعلنت مصر، الأحد، نجاح تحريك سفينة "تعطلت ماكيناتها" في مجرى قناة السويس، وعودة انتظام الملاحة في القناة بالاتجاهين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول SEAVIGOUR، بإتمام رباط الناقلة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة".

وأضاف ربيع، في بيان للهيئة، أنه "بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة"

وذكر أنه "تم قطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة إلى الكم 17 ترقيم قناة ورباطها هناك وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني".

ويبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274متراً، وعرضها 48 متراً، وتبلغ حمولتها 82 ألف طن، و"من المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل"، وفق بيان الهيئة.

وأوضحت قناة السويس في البيان ذاته، أن "حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ربيع، في بيان، تعطل ناقلة نفط خلال عبور القناة، جراء "حدوث عطل في ماكيناتها"، وتعطل الملاحة في القطاع الشمالي، مشيراً إلى الدفع بثلاثة قاطرات لقطرها.

وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس، "تمكن طواقم الهيئة من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات سفينة بضائع خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر".

وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.