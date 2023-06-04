فيضانات في الجزائر تودي بحياة 6 أشخاص

أعلنت السلطات الجزائرية مصرع 6 أشخاص مصرعهم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ جراء فيضانات ضربت عدة ولايات في الجزائر، ما رفع عدد ضحايا هذه التقلبات الجوية المتواصلة منذ الشهر الماضي إلى 9 وفيات.

وبحسب إدارة الحماية المدنية بولاية سعيدة غربي الجزائر، عبر بيان الأحد، فإنه خلال البحث عن مفقودين، عثرت فرقها على 4 جثث، بينهم طفل (12 عاما)، جرفتهم السيول ليلة السبت في عدة أحياء بالمنطقة.

كما أعلنت إدارة الحماية المدنية بولاية الأغواط (جنوب العاصمة)، صباح الأحد، عن العثور على جثتين لشخصين جرفت الفيضانات سيارتهما، فيما يتم البحث عن آخرين كانوا في السيارة دون ذكر عددهم.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية، منذ الجمعة، عدة تنبيهات عن تساقط أمطار رعدية في ولايات شمالية، وهي تقلبات جوية متواصلة منذ نهاية مايو/ أيار الماضي وأودت إجمالا بحياة 9 أشخاص.

والخميس، لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل (7 أعوام)، جراء فيضانات ضربت ولايتي تيبازة غربي العاصمة وقالمة (شرق) بعد جفاف دام لأكثر من شهرين.

وبعد جفاف في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، تشهد ولايات شمالية أمطارا غزيرة غير اعتيادية ساهمت في ارتفاع مخزونات السدود.