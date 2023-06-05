إسرائيل تسلم مصر جثمان الشرطي منفذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود إسرائيليين

سلمت إسرائيل إلى السلطات المصرية جثمان الشرطي قتل السبت 3 جنود إسرائيليين على الحدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "سلمت إسرائيل جثمان الشرطي المصري الذي نفذ الهجوم في الجنوب".

ولم توضح الهيئة الحكومية مزيدا من التفاصيل عن عملية التسليم، ولم يصدر تعقيب فوري من القاهرة حول عملية التسليم.

وتضاربت الروايات المصرية والإسرائيلية حول تسلل الشرطي فجر السبت، الى الحدود الإسرائيلية من الجانب المصري وقتله 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع قبل مقتله بوقت لاحق.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المصري الذي نفذ الهجوم على الحدود هو محمد صلاح 22 عاما من القاهرة"، مرفقة بيانها بصورة له.

كما تداولت عدة مواقع وقنوات صورة الشرطي المصري.

علما أنه بعد الحادث، قال الجيش المصري في بيان، إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد عناصر تهريب المخدرات فجر السبت.

وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضٍ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.