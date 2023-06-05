العراق: نرغب في زيادة التعاون الاقتصادي مع تركيا ومكافحة الإرهاب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الاثنين إن العلاقات بين بغداد وأنقرة تطورت في جميع المجالات، وأنهما يرغبان في زيادة التعاون في الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الصحاف في تصريح لوكالة الأناضول أن السياسة الخارجية لبلاده تستند على أساس "احترام إرادة الشعوب".

ورحب الصحاف بإعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان للفترة الرئاسية الجديدة، مضيفاً: "علاقات بغداد وأنقرة تتطور على كافة الأصعدة. وإعادة انتخاب الرئيس أردوغان تظهر إرادة الشعب التركي".

وحول توقعاته للعلاقات التركية العراقية في الفترة المقبلة، قال الصحاف: "نرغب في زيادة التعاون ونؤيد التقدم في العلاقات الثنائية على أساس الحوار المشترك في جميع المجالات كالاقتصاد والتنمية والمياه ومكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في الازدياد"، وأن أي حوار يؤدي إلى التقارب بين البلدين مهم بالنسبة لنا".

وذكر أن العراق يقيّم كل الفرص التي تؤدي إلى علاقات متوازنة ومستقرة وتحقق مصالح الشعبين.