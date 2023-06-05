تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الاثنين، غربي وشمالي العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الاشتباكات العنيفة اندلعت بمدينة أم درمان (غرب) وبحري (شمال) باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وبحسب الشهود، فإن الطيران العسكري حلق في السماء، مع سماع أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية، دون أن تتضح المناطق المستهدفة أو إن كانت الهجمات قد أسفرت عن سقوط إصابات.

وتأتي الاشتباكات رغم دعوة السعودية والولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الأحد، إلى الاتفاق على وقف جديد "فعال" لإطلاق النار، بعد انتهاء هدنة مساء السبت رعتها الدولتان.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات خلال سلسلة من الهدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

وتشهد الخرطوم ومدن أخرى، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.