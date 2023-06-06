الأمم المتحدة: سوريا وأفغانستان غير آمنيتن لإعادة أحد دون رغبته

رأى مسؤول أممي كبير أن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير وبالتالي لا يمكن إعادة أحد إلى هذين البلدين دون رغبته.

جاء ذلك على لسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، تطرق فيه إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة السوريين والأفغان إلى بلدانهم.

وقال في هذا الصدد: "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

كان وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنير، دعا الأسبوع الفائت إلى ترحيل السوريين والأفغان الذين يشكلون تهديدا للمجتمع النمساوي.

وشدد على وجوب تقدم المهاجرين بطلبات الهجرة واللجوء من خارج الأراضي الأوروبية.